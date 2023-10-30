30 Октября 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Минпрос определился с условиям награждения выпускников серебряными медалями

Минпросвещения обнародовало приказ, касающийся условий награждения серебряными медалями выпускников школ. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Официально она называется медалью "За особые успехи в учении" II степени и вручается выпускникам, имеющим по всем предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, не более двух оценок "хорошо" и набравшим:

• не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых предметов, либо 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня, если выпускники сдают только обязательные ЕГЭ;
• 5 баллов ‎по обязательным учебным предметам — в случае прохождения выпускником ГИА в форме (государственного выпускного экзамена) ГВЭ;
• в случае выбора выпускником различных форм прохождения ГИА (ЕГЭ и ГВЭ) — 5 баллов по обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и не менее 60 баллов по одному из предметов ‎в форме ЕГЭ.

Одновременно установлено, что золотые медали ("За особые успехи в учении" I степени) вручаются выпускникам, имеющим пятерки по всем предметам и набравшим не менее 70 баллов (или пятерки) при таких же условиях, что и серебряные медалисты.

Медали вручаются выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестатов. При ее утрате дубликат уже не выдается.

Напомним, о намерении вернуть серебряные медали в мае заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. На федеральном уровне они не вручается с 2014 года, хотя регионы имеют на это право. За "серебро" по итогам школы абитуриeнты смогут получить до трех баллов к ЕГЭ, за "золото" - до пяти.

Теги: школа, выпусники, серебряная медаль


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