30 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Стала известна стоимость расширения БАМа и Транссиба

Расширение БАМа и Транссиба - строительство вторых Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей и моста через реку Амур, которое позволит увеличить провозные мощности на Восточном полигоне до 255 млн тонн к 2032 году, обойдется значительно дешевле всего предшествующего расширения мощностей магистрали.

Как говорится в отчетах "РЖД", стоимость составит 14 млрд руб. на добавленный млн тонн грузопотока против 28 млрд руб. в рамках реализуемого в настоящее время второго этапа расширения и 52 млрд руб. следующей фазы стройки. Поэтому "РЖД" считает целесообразным строительство тоннелей.

По словам экспертов, при улучшении обстановки на сети целевые показатели стройки следует перепроверить, поскольку может оказаться, что можно обойтись и без этих капиталоемких проектов, сообщает "Коммерсант".

Напомним, кабмин России рассматривает альтернативный вариант финансирования строительства трех тоннелей и моста на Восточном полигоне стоимостью 520 млрд руб. Его изначально предлагалось реализовывать по концессии.

Теги: БАМ, Транссиб, железная дорога, РЖД


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