29 Октября 2023
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Фото: пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Бывшие "вагнеровцы" переходят в чеченский спецназ "Ахмат"

Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" переходят на службу в состав спецназа "Ахмат". Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает корреспондент Накануне.RU

По его словам, более 170 воинов, имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках, изъявили желание продолжить службу в рядах чеченского подразделения "Ахмат".

"Заключали контракты и переходили в наш отряд бойцы ЧВК и ранее. Но сейчас все-таки речь идет о массовом пополнении личного состава. Уверен, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа "Ахмат". Со своей стороны мы только рады этому. Будем единой дружной семьёй сражаться с врагами России на территории СВО и всеобщими усилиями защитим нашу Родину", - сообщил Кадыров, отметив, что спецназ "Ахмат" - интернациональное подразделение.

В его составе представители различных народов и конфессий.

Теги: Ахмат, Вагнер, Рамзан Кадыров


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