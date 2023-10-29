В Перми два человека утонули в Мотовилихинском пруду

В Перми следователи устанавливают обстоятельства гибели людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Тела двух мужчин 1979 и 2004 годов рождения были обнаружены сегодня в Мотовилихинском пруду Перми. Следователи начали доследственную проверку.

В настоящее время следователем завершен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.