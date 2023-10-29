В Москве мигрант два раза стрелял в женщин из травматического оружия

В Москве задержан 23-летний мигрант. Накануне он выстрелил в двух женщин из травматического оружия, а после - оказал сопротивление при задержании, сообщает telegram-канал Mash.

Сообщается, что мужчина выстрелил в москвичку с шестилетней дочкой из травмата на автобусной остановке после замечания о курении.

Мама с ребенком ждали общественный транспорт на улице Софьи Ковалевской. Рядом курили двое приезжих. Мать девочки попросила их отойти подальше, чтобы ребенок не вдыхал дым. Они отошли, но этого оказалось недостаточно. После повторной просьбы один из мужчин достал пистолет и закричав о ненависти к русским выстрелил в землю. Пуля срикошетила в руку женщины.

После произошедшего мужчины попытались сбежать с места происшествия, запрыгнув в автобус. Мать ребенка вызвала полицию и вместе с сотрудниками они догнали автобус и задержали подозреваемых. Выяснилось, что незадолго до этого мужчина также стрелял в другую женщину.

По данным канала, задержанный 23-летний уроженец Таджикистана. Столичный СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.