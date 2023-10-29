29 Октября 2023
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Политика
Фото: Getty Images / Daniel Day

Володин пообещал зеркальные меры на воровство замороженных активов России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале пообещал ответные меры если страны ЕС своруют замороженные активы России, передает корреспондент Накануне.RU.

Володин отметил, что ЕС потратил на поддержку киевского преступного режима более 85 млрд евро, что дорого обошлось обычным европейцам: высокий рост цен, экономика в рецессии, промышленность в упадке. Это привело к ухудшению ситуации в ЕС.

"Индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны опустился до самого низкого значения, которое наблюдалось ранее только во время пандемии коронавирусной инфекции. Рост экономики в еврозоне уменьшился почти в пять раз по сравнению с 2022 годом и составит рекордно низкие 0,7%. А самая крупная экономика Евросоюза — Германия — теряет 0,5% ВВП, уходя в минус. Как итог: на смену политикам, выступающим за войну до последнего украинца, приходят те, кого в первую очередь волнуют внутренние проблемы", - сообщил Володин. В качестве примера он привел итоги выборов в Словакии, Германии, Венгрии.

Спикер Госдумы сообщил, что в ЕС нет прежнего единства. В частности, лидеры стран ЕС не смогли согласовать финансирование киевского режима в размере 50 млрд евро. На фоне этого ряд еропейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева.

Володин пообещал, что в этом случае будут конфискованы гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства.

Теги: Вячеслав Володин, активы, Евросоюз


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