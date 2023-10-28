В Челябинске один человек погиб после конфликта у бара

Конфликт произошел у ночного заведения в Челябинске, в результате один мужчина скончался, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Инцидент произошел около бара по улице Кирова минувшей ночью.

Пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что один из них скончался в машине скорой помощи.

Подозреваемый задержан - это мужчина 2002 года рождения. У него обнаружили предмет, "схожий с холодным оружием", пишет РИА Новости.

В сентябре в Челябинске задержали мужчину, выстрелившего в местного жителя. Потерпевшего госпитализировали. Он предположил, что нападавшим является отец его знакомого, с которым у него накануне произошел конфликт.