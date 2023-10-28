28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Дело полковника Росгвардии, оставившего Крымский мост без защиты, передано в суд

Дело оставившего Крымский мост без защиты полковника Росгвардии Сергея Волкова поступило во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, судья по делу офицера Волкова пока не определен. Предполагается, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Ранее следствие обвинило начальника отдела Морского управления Росгвардии в поставке ведомству некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось использовать для защиты Крымского моста. Волкова отправили под арест.

Военный следователь заявил, что в войска Росгвардии при участии Волкова поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с беспилотниками "Орел-БПЛА". Однако их технические характеристики "были недостаточными для успешного выполнения задач по противодействию современным БПЛА". Ущерб составил 395 млн рублей.

Теги: крымский мост, бпла, сергей волков, росгвардия


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