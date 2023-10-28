28 Октября 2023
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Отель загорелся в Набережных Челнах, людей эвакуируют

В Набережных Челнах утром в субботу, 28 октября, загорелась четырехэтажная гостиница. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделения гарнизона прибыли, приступили к тушению, организована эвакуация людей.

Baza пишет, что люди успели выбежать из горящего здания босиком. Из отеля на Московском проспекте эвакуировали около 70 человек: 50 проживающих и 20 сотрудников.

По последним данным, пожар охватил площадь 4000 квадратных метров. Он локализован.

Теги: отель, пожар, набережные челны


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