Отель загорелся в Набережных Челнах, людей эвакуируют

В Набережных Челнах утром в субботу, 28 октября, загорелась четырехэтажная гостиница. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделения гарнизона прибыли, приступили к тушению, организована эвакуация людей.

Baza пишет, что люди успели выбежать из горящего здания босиком. Из отеля на Московском проспекте эвакуировали около 70 человек: 50 проживающих и 20 сотрудников.

По последним данным, пожар охватил площадь 4000 квадратных метров. Он локализован.