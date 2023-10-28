При пожаре на шахте в Казахстане погиб 21 человек

21 человек погиб в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде (Казахстан). Об этом сообщила пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау", которой принадлежит предприятие.

Утром 28 октября на угледобывающей шахте, предварительно, произошел взрыв метана. В подземных туннелях начался пожар.

По данным компании, на поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. Обнаружены тела 21 шахтера. Под землей остаются 23 горняка, пишет ТАСС.

Пресс-служба президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева заявила о планах властей прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией АМТ.

В августе "АрселорМиттал Темиртау" сообщило о гибели пятерых горняков во время аварии на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области. В момент аварии на шахте "Казахстанская" находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека подняты на землю.

Компания "АрселорМиттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора республики. Входит в состав транснациональной металлургической группы "Арселормиттал".

Во второй половине 2000-х на угледобывающих предприятиях компании произошли две крупные аварии — на шахте имени Ленина и на шахте "Абайская", в результате которых погибли десятки человек. В обоих случаях главными причинами была названа вина "АрселорМиттал Темиртау".