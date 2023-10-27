28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Словакия не поддержит антироссийские санкции ЕС, если они будут касаться атомной сферы

Словакия не поддержит новые санкции Европейского союза в отношении России, если они будут касаться атомной сферы, сообщают РИА "Новости".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что санкции будут вводить при условии, что они не повредят самой республике. В частности, санкции в атомной сфере не поддержат из-за работы атомных станций в Словакии и снабжения их топливом.

"Есть предложения, которые говорят, что в этом (12-м) пакете могут быть вещи, касающиеся атома… Если бы такое предложение появилось, то я не могу представить, чтобы мы за него проголосовали. Я знаю, что это предложение лишь нескольких стран", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита Европейского союза.

Фицо отметил, что санкции против России не работают, однако это не значит, что он будет голосовать против каждой предлагаемой санкции, его позиция будет основываться на их влиянии на Словакию.

Теги: санкции, Роберт Фицо, Словакия, атомная сфера


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