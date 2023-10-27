В Гремячинске вынесен приговор водителю грузовика, по вине которого погибли водитель и пассажиры "скорой"

Губахинский городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Кочево. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

В январе 2023 года на автодороге "Кунгур-Соликамск" водитель грузового автомобиля с полуприцепом, не учел сложные дорожные условия, превысил скорость, выехал на встречную полосу. В результате он потерял контроль за движением груженого щебнем полуприцепа и столкнулся со "скорой помощью", перевозящей пациентов "ГКБ №4" из Губахи в Гремячинск.

На месте аварии погибли водитель и три пассажира спецавтомобиля.

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил подсудимого к наказанию в виде принудительных работ сроком на три года восемь месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок год и шесть месяцев. Также суд взыскал в пользу родственников погибших 2,5 млн рублей компенсации морального вреда.