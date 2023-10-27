Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбера

Пользователи Сбербанка сообщили о сбоях в работе банковского приложения.

При попытке входа сообщается, что отсутствует соединение с интернетом.

Кроме того, в некоторых торговых сетях наблюдался сбой в работе эквайринга банка, пишет ТАСС.

Сбой произошел после того, как Центральный банк России в очередной раз поднял ключевую ставку – до 15%. Позже Сбербанк заявил, что все затруднения в работе его систем устранены.

В начале октября пользователи приложения и сайта Сбербанка, находящиеся за границей, жаловались на проблемы с доступом к сервисам.