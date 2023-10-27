В Екатеринбурге появился памятник, посвященный всем уральским учителям

В пятницу, 27 октября, в Екатеринбурге открыли памятник первому учителю. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Монумент называется "Учителю – источнику знаний". Он появился на аллее Свердловского областного педагогического колледжа, автором скульптуры выступил член Союза художников России Игорь Яворский.

"Конкретного прототипа для героев композиции не было, это собирательный образ. Я сразу решил, что эта учительница будет молодого возраста, со своим будущим, таким же, как у ее ученика", - отметил автор памятника.

Сама скульптура изготовлена из бронзы, ее высота составляет 2,10 метра. Монумент был создан в литейной мастерской "Дубровин". По словам ее директора Ивана Дубровина, взяться за работу по изготовлению памятника его вдохновила первая учительница Ольга Ландина.

Примечательно, что 47 лет назад Ландина окончила Свердловский областной педагогический колледж. И вот теперь в его дворе будет стоять скульптура, посвященная всем уральским учителям.