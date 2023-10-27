Армия Израиля: В секторе Газа удерживаются не менее 229 заложников

ВС Израиля обладают информацией о 229 удерживаемых в секторе Газа заложниках. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

По его словам, семьи похищенных проинформированы, передает ТАСС.

22 октября армия обороны Израиля подтвердила информацию о захвате в заложники боевиками ХАМАС 222 человек.

Ранее сообщалось, что среди заложников палестинского движения ХАМАС могут находиться трое россиян, которые также имеют гражданство Израиля.