Армия Израиля: В секторе Газа удерживаются не менее 229 заложников
ВС Израиля обладают информацией о 229 удерживаемых в секторе Газа заложниках. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
По его словам, семьи похищенных проинформированы, передает ТАСС.
22 октября армия обороны Израиля подтвердила информацию о захвате в заложники боевиками ХАМАС 222 человек.
Ранее сообщалось, что среди заложников палестинского движения ХАМАС могут находиться трое россиян, которые также имеют гражданство Израиля.