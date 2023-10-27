"Яндекс" объяснил рост стоимости заказов в "Яндекс.Такси"

"Яндекс" объяснил рост валовой стоимости заказов в "Яндекс.Такси". В финансовой отчетности компании за третий квартал 2023 года этот показатель вырос на 51% "за счет роста числа поездок".

Также растет доля поездок по тарифам выше "Эконома" на фоне притока новых автомобилей более высокого класса. При этом сохраняется дефицит автомобилей для эконом-сегмента такси на российском рынке, да и в целом сохраняется нехватка водителей на внутреннем рынке.