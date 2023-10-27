28 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Парламенты регионов Северо-Запада просят учитывать ЕГЭ по русскому языку при поступлении

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России направила предложение в Минпросвещения и Минобрнауки, прося учитывались баллы ЕГЭ по русскому языку при поступлении во все вузы, в том числе технические. Причиной является массовая безграмотность выпускников.

Напомним, недавно было выдвинуто предложение при поступлении на технические специальности "махнуть рукой" на русский язык. В конце августа Всероссийский съезд учителей физики рекомендовал Минобрнауки РФ внести изменения в порядок приема в вузы на инженерные, физические и технические направления и снизить требования к знанию русского языка. Было предложено учитывать оценку ЕГЭ по русскому языку в форме "зачет – незачет", установив пороговый балл не менее 50, то есть сделать его очень низким.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил, что с 2024 года планируется принимать на инженерные специальности только с учетом ЕГЭ по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать формально.

Экс-министр образования и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов сообщил, что это предложение поддержано и в Минобрнауки, и в Минпросе.

Однако депутат Мурманской Облдумы Михаил Белошеев считает, что это умаляет значение русского языка. Учителя, по его словам, против такой затеи, выпускники и так безграмотные.

Теги: вузы, русский язык, ЕГЭ


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