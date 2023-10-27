На крымских провайдеров ведется кибер-атака – власти республики

Власти Крыма сообщают о кибер-атаке на местных операторов интернета.

"Фиксируем массовую внешнюю кибер-атаку на крымских провайдеров интернета. Возможны перебои в работе ряда сервисов. Идет отражение атаки и восстановление полноценной работы провайдеров", - сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

Ранее стало известно о покушении на экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева – его ранили из огнестрельного оружия у пансионата им. Кирова в Ялте. Крючков по этому поводу предложил не публиковать фейки и дождаться официальной информации правоохранительных органов. По неподтвержденной информации, Царев сейчас в крайне тяжелом состоянии в реанимации.