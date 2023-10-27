Депутаты Иркутского областного парламента поддержали акции в память о Великой Отечественной войне

В Нижнеудинске увидели свет 42 рассказа детей войны и их воспоминания об эпохе огненных сороковых прошлого века. Официальную презентацию книги исторических очерков, написанную жительницей города Валентиной Зелениной, организовал для общественности местный Совет ветеранов.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, с автором встретился депутат Законодательного Собрания Иркутской области Тимур Сагдеев. Парламентарий внимательно следил за реализацией значимой инициативы, в поддержке которой принял непосредственное участие.

«В книгу вошли истории нижнеудинцев старшего поколения о военном детстве. О том, как страна перестраивалась на военный лад, как приходили эшелоны с эвакуированными. Как труд стал главным делом для всех, кто был в тылу, невзирая на возраст. Как спасались от голода черемшой, как собирали колоски на полях, как в 14 лет становились к станку наравне со взрослыми», - рассказал Тимур Сагдеев. Он подчеркнул высокую общественную значимость книги, сохраняющую свидетельства об одной из ключевых эпох в истории страны.

Для этой же цели, а также для патриотического воспитания молодого поколения и повышения престижа Российской армии предстоящей весной готовится международная молодёжная экспедиция «Память сильнее времени» из Иркутской области на реку Халхин-Гол в Монголию. Там проходил сухопутный фронт Азиатского театра Второй мировой войны и сражение советских солдат с армией Японии осенью 1939 года. Депутат ЗакСобрания Эдуард Дёмин вместе с депутатом Госдумы Сергеем Теном выступили в её поддержку. На своих официальных онлайн-ресурсах они призвали жителей региона в возрасте от 18 до 35 лет присоединиться к проекту. Приём заявок на участие в экспедиции пройдёт до 1 апреля 2024 года. Инициативу посвятят 85-летию победы СССР в военном конфликте, прозванном некоторыми историками второй русско-японской войной.

«Формирование экспедиции проводится до 30 апреля 2024 года. В ней могут принять участие победители конкурсов, викторин, военно-спортивных игр, спортивных патриотических мероприятий, активисты молодежных, патриотических, волонтерских общественных организаций и объединений. Окончательный состав будет утвержден экспертным советом по результатам учебно-тренировочных сборов и сдачи нормативов ГТО», - рассказал Эдуард Дёмин.