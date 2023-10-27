Депутаты Иркутского областного парламента поддержали акции в память о Великой Отечественной войне

28 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Иркутская область
Фото: irzs.ru

Депутаты Иркутского областного парламента поддержали акции в память о Великой Отечественной войне

В Нижнеудинске увидели свет 42 рассказа детей войны и их воспоминания об эпохе огненных сороковых прошлого века. Официальную презентацию книги исторических очерков, написанную жительницей города Валентиной Зелениной, организовал для общественности местный Совет ветеранов.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, с автором встретился депутат Законодательного Собрания Иркутской области Тимур Сагдеев. Парламентарий внимательно следил за реализацией значимой инициативы, в поддержке которой принял непосредственное участие.

«В книгу вошли истории нижнеудинцев старшего поколения о военном детстве. О том, как страна перестраивалась на военный лад, как приходили эшелоны с эвакуированными. Как труд стал главным делом для всех, кто был в тылу, невзирая на возраст. Как спасались от голода черемшой, как собирали колоски на полях, как в 14 лет становились к станку наравне со взрослыми», - рассказал Тимур Сагдеев. Он подчеркнул высокую общественную значимость книги, сохраняющую свидетельства об одной из ключевых эпох в истории страны.

депутаты иркутского заксо(2023)|Фото: irzs.ru

Для этой же цели, а также для патриотического воспитания молодого поколения и повышения престижа Российской армии предстоящей весной готовится международная молодёжная экспедиция «Память сильнее времени» из Иркутской области на реку Халхин-Гол в Монголию. Там проходил сухопутный фронт Азиатского театра Второй мировой войны и сражение советских солдат с армией Японии осенью 1939 года. Депутат ЗакСобрания Эдуард Дёмин вместе с депутатом Госдумы Сергеем Теном выступили в её поддержку. На своих официальных онлайн-ресурсах они призвали жителей региона в возрасте от 18 до 35 лет присоединиться к проекту. Приём заявок на участие в экспедиции пройдёт до 1 апреля 2024 года. Инициативу посвятят 85-летию победы СССР в военном конфликте, прозванном некоторыми историками второй русско-японской войной.

музейный парк Россия - моя история, Великая Отечественная война(2017)|Фото: Накануне.RU

«Формирование экспедиции проводится до 30 апреля 2024 года. В ней могут принять участие победители конкурсов, викторин, военно-спортивных игр, спортивных патриотических мероприятий, активисты молодежных, патриотических, волонтерских общественных организаций и объединений. Окончательный состав будет утвержден экспертным советом по результатам учебно-тренировочных сборов и сдачи нормативов ГТО», - рассказал Эдуард Дёмин.

Теги: акции, законодательное собрание иркутской области, исторические очерки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети