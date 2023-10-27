Вице-спикер ЗакСобрания Иркутской области Наталья Дикусарова в рамках рабочей поездки посетила ряд объектов Чунского района

Заместитель председателя Законодательного Собрания Наталья Дикусарова принимает участие в рабочей поездке совместно с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, вице-спикер вместе с главой региона посетила ряд объектов Чунского района, в их числе школа №29 поселка Чунский, которая открылась 1 сентября этого года открылась после капитального ремонта. Работы завершили всего за год по федеральной программе модернизации школьных систем образования. Затраты превысили 230 млн рублей. В следующем году запланирована модернизация школьного стадиона на средства регионального бюджета. Также побывали в детском саду №1, где сразу после капремонта закупили новое мультимедийное оборудование для занятий, есть небольшой стадион, полностью обновлена прилегающая территория.

При посещении Чунского многопрофильного техникума губернатор Игорь Кобзев предложил подключить к разработке плана развития системы среднего профессионального образования глав наших территорий, чтобы определить базовые учреждения и синхронизировать подготовку кадров с потребностями работодателей. Депутаты обеспечили в трехлетнем бюджете финансирование ремонтов учебных корпусов и общежитий, в их числе – Чунский техникум. В планах учреждения также открытие новой специальности - специалистов отрасли дорожного хозяйства.

Также губернатор и Наталья Дикусарова проверили ход ремонта в рамках программы «Дорожный каркас». В этом году в Чунском заасфальтирована улица Ленина на участке протяженностью 3,3 км, вдоль дороги установлены тротуары. В следующем году планируется оборудовать новые остановки и установить дорожные знаки. В 2024 году осталось только установить новые остановки и дорожные знаки. Следующая в очереди на ремонт по этой программе в Чуне улица Пушкина. В районе необходимо открытие более мощного асфальтового завода для обеспечения дорожных работ.

В рамках поездки посетили также территорию озера в поселке Лесогорск. Там реализован проект «Есть решение». Предприниматели Лесогорска обеспечили софинансирование благоустройства территории, что является обязательным условием для получения средств из областного бюджета.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Наталья Дикусарова отметила, что подобные проекты позволяют жителям региона участвовать в распределении бюджетных средств. «Благоустройство этой территории – прекрасный пример того, как жители сами могут преображать мир вокруг. В этом году у нас в регионе реализуется более 400 инициативных проектов, и парламентарии работают над бюджетным обеспечением проектов на следующие годы. Поправками депутатов Заксобрания на 2024 год предусмотрено 500 миллионов рублей на инициативные проекты. И мы видим, что это востребовано, уже более 550 проектов представили на конкурс для реализации в следующем году», - рассказала вице-спикер.

Также Наталья Дикусарова поделилась планами по ремонту Лесогорской больницы. На объекте уже начат ремонт крыши, основные работы запланированы на 2024 год. Кроме того, в территории запланированы капитальный ремонт школы и стадиона.