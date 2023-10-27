В Израиле полиции могут разрешить убивать людей, перекрывающих дороги в военное время

Правительство Израиля намерено разрешить полиции вести огонь на поражение по протестующим, если те блокируют дороги во время ведения боевых действий.

Если предложенный закон примут, полиции потребуется разрешение только старшего офицера, чтобы открыть огонь боевыми патронами по протестующим, приводит ТАСС данные гостелерадиокомпании Kan.

Напомним, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Пентагон сообщил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосец ВМФ США Gerald R. Ford с ударной группой. Также Штаты объявили, что отправят в восточную часть моря вторую авианосную группу во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower. Кроме того, Вашингтон перебросил на Ближний Восток эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F-16. СМИ отмечали, что США действуют "с целью сдерживания Ирана в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа". В Тегеране, в свою очередь, заявили, что в конфликт на Ближнем Востоке могут включиться "новые игроки".

В МИД РФ заявили, что обострение ситуации на Ближнем Востоке, включая активизацию ударов израильской авиации по Сирии, повышает риск перерастания конфликта в региональный.