Ракета "Союз" с военными спутниками запущена с "Плесецка"

С космодрома "Плесецк" 27 октября провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками в интересах Минобороны России.

"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами", - сообщает пресс-служба Минобороны.

До этого ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны была запущена с космодрома "Плесецк" в начале августа. По результатам 2023 года это был третий запуск с космодрома.