28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Ракета "Союз" с военными спутниками запущена с "Плесецка"

С космодрома "Плесецк" 27 октября провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками в интересах Минобороны России.

"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами", - сообщает пресс-служба Минобороны.

До этого ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны была запущена с космодрома "Плесецк" в начале августа. По результатам 2023 года это был третий запуск с космодрома.

Теги: союз, плесецк, ракета, минобороны


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