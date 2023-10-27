Венгрия и Словакия выступили против выделения Украине €50 млрд от ЕС

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере €50 млрд из фонда Евросоюза, сообщила газета Politico.

Фицо аргументировал свое решение высоким уровнем коррупции на Украине. Орбан заявил, что правительство Венгрии не поддержит выделение дополнительных средств Киеву, пока не получит убедительное обоснование таких действий.

Как отмечает ТАСС, для изменения бюджета ЕС нужно согласие всех 27 стран - членов сообщества.

Напомним, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с депутатами заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. При этом политик отметил, что республика поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине.

Орбан ранее заявлял, что неизвестно, как долго Евросоюз сможет оказывать финансовую поддержку Украине. По его словам, ЕС не может так легко производить деньги, как американцы, у Евросоюза деньги появляются из того, что страны-члены вносят деньги в общий бюджет.