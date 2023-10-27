В Сургуте судят руководительницу турфирмы, похитившую у своих клиентов 25 миллионов

В Сургуте перед судом предстанет руководительница турфирмы, которую обвиняют в хищении у 99 своих клиентов 25 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по ХМАО-Югре.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.

Фигурантка была руководителем и единственным сотрудником фирмы с января 2021 года по июль 2022. Она получала деньги от клиентов в качестве оплаты за путевки. Однако взятые на себя обязательства женщина не выполняла, а денежные средства граждан не возвращала, тратя их на личные нужды. Общая сумма ущерба, причиненного 99 потерпевшим, составила 25 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и составляющее 34 тома, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.