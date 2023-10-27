На грузовом судне у берегов Японии из-за взрыва погиб моряк

На грузовом судне у берегов Японии произошел взрыв, в результате которого погиб россиянин – один из членов экипажа.

Инцидент произошел в Тихом океане, в 40 милях от японского порта Токачи, передает Shot. На российском судне "Сароник бриз" во время ремонтных работ взорвались ацетиленовые баллоны. В результате в одном из помещений вынесло железную дверь, которая ударила в голову моториста-сварщика. Мужчина скончался на месте ЧП, сейчас прокуратура проводит проверку.

Известно, что транспортный рефрижератор принадлежит одной из приморских судоходных компаний.