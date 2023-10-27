Reuters: Целью ударов истребителей F-16 США в Сирии были склады с оружием

Целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии стали склады с оружием и боеприпасами, сообщил источник Reuters в Пентагоне.

По словам сотрудника военного ведомства, все удары точно попали в цели. При этом утверждается, что «в районе нанесения ударов не было гражданских лиц».

США не координировали авиаудары с израильскими властями, заявил представитель Пентагона.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Вооруженные силы США по распоряжению американского президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР). По его словам, удары не связаны с палестино-израильским конфликтом, пишет РИА Новости.

На этой неделе сообщалось, что БПЛА атаковали военные базы США в Сирии. Ответственность за атаки взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака".

Напомним, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Пентагон сообщил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосец ВМФ США Gerald R. Ford с ударной группой. Также Штаты объявили, что отправят в восточную часть моря вторую авианосную группу во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower. Кроме того, Вашингтон перебросил на Ближний Восток эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F-16.СМИ отмечали, что США действуют "с целью сдерживания Ирана в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль "тщательно отслеживает" ситуацию с переброской F-16 на Ближний Восток.