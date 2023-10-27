Директор стадиона "Екатеринбург-Арена" вернулся к работе через три дня после отставки

Директор стадиона "Екатеринбург-Арена" Евгений Нохрин, ушедший в отставку три дня назад, вернулся к работе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе стадиона, Нохрин назначен на эту же самую должность. Приказ о его назначении был подписан 26 октября и.о. губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым.

На какой срок заключен контракт с управленцем, в пресс-службе не уточнили. Его увольнение и почти сразу восстановление в должности там назвали "простой формальностью".

Ранее сообщалось, что Нохрин также оставит пост директора академии ФК "Урал".