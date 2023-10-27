Путин: Власти "упустили" тему зарплат в космической отрасли

Глава государства Владимир Путин сообщил, что удивили зарплаты в сфере космоса.

Об этом он заявил на встрече с учеными и специалистами космической отрасли. Президент пообещал подумать на изменения в части оплаты труда. "Такие вопросы не решаются в один щелчок, но совершенно точно, это надо делать", — сообщил российский лидер. Как отметил Путин, в настоящее время зарплата специалистов космической отрасли "в районе среднего, даже чуть ниже среднего, а должна быть выше". "Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен", — указал президент.

После этого на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли Путин поручил подготовить для сотрудников дополнительные меры по льготной ипотеке.

Как заявил гендиректор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов, по состоянию на январь текущего года средняя зарплата составляла 56 тыс. руб., сообщает "Интерфакс".