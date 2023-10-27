28 Октября 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

И снова добровольцы из Владимирской области, заключившие контракт с МО РФ, отправляются на службу

На этой неделе новые группы добровольцев со всех районов Владимирской области заключили контракт с Министерством обороны России и отправились в учебные подразделения для подготовки к боевым действиям в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Традиционно во Владимире бойцов провожали представители Правительства региона, областного военного комиссариата, волонтёры и общественники, юнармейцы, ветераны, родные и друзья.

Заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина пожелала военным скорейшей победы: «Решение, которое принято вами – это решение не одного дня, не одного часа. Это осознанный, сложный, ответственный выбор. Вам предстоит непростой путь восстановления своих профессиональных навыков в учебном центре, а затем – выполнение боевых задач. Самое большое пожелание вам – всегда помнить о своей личной безопасности, о том, что мы вместе с вашими дорогими, родными и близкими, со всеми жителями Владимирской области ждём вас домой здоровыми, целыми и невредимыми».

отправка добровольцев(2023)|Фото: avo.ru

«От всех своих коллег приветствую вас, сильных духом и телом людей, которые приняли для себя единственно правильное решение – в непростые времена встать на защиту Родины. Мы регулярно выезжаем в зону проведения специальной военной операции. На Донецком направлении вскоре встретимся с нашими владимирскими ребятами, которые находятся в различных регулярных подразделениях Министерства обороны, в том числе и добровольческих. Вам хочу пожелать здоровья, сил, терпения. Победа будет за нами», – уверен депутат Законодательного собрания Алексей Метёлкин.

«Больше года назад я так же отправлялся, как и вы сегодня. Ребята, поддерживайте друг друга. Это самое главное на фронте, иначе у вас ничего не получится», – обратился к бойцам Роман с позывным «Таксист».

отправка добровольцев(2023)|Фото: avo.ru

«Планирую восстановить навыки своего комплекса боевых упражнений, физическую подготовку подтянуть. Смотрю на жизнь с позитивом и думаю, лучше сейчас идти по контракту, ничего страшного там нет. Русский воин всё осилит и всё равно победит», – отметил военнослужащий Роман из Покрова.

Традиционно проводить бойцов пришли учащиеся владимирских школ. Ребята исполнили для них патриотические песни и прочитали стихи. Для отправляющихся на службу бойцов прозвучал священный марш «Прощание славянки».

отправка добровольцев(2023)|Фото: avo.ru

Напомним, областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, телефон 8 (4922) 40-15-88. Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00). Справки по телефону 8 (49232) 3-04-18. Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, телефон 8 (49244) 2-12-36.

Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или на ресурсеслужбапоконтракту.рф.

Теги: добровольцы, сво, контракт с министерством обороны


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