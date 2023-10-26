Россия прекратила действия двух соглашений с Украиной

Россия и Украина расторгли два действующих соглашения - о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую госграницу и о научно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Первое соглашение было подписано в Донецке 18 октября 2011 года. Оно прекратило свое действие 11 октября текущего года. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве также уже прекращено, но 15 октября 2023 года. Договор действовал с 27 августа 1996 года.