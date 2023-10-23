23 Октября 2023
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Фото:Накануне.RU

Минобороны устроило учебный бой в стратосфере над Арктикой

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота отработали уничтожение условного противника в стратосфере.

Это случилось во время учебно-тренировочных полетов над российской Арктикой, пишет РИА Новости. Экипажи действовали на высоте более 15 км и скоростях около 2,1 тыс. км/час.

Напомним, ранее в в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь.

"Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь – в Балтийск, конечная точка – Санкт-Петербург. Транспортные компании планируют сделать этот логистический продукт постоянным. Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал", - написал в своем telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Северный морской путь – кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, который полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России.

Теги: Минобороны России, Арктика, МиГ-31


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