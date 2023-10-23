23 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Падение уровня воды в Каспии ограничивает судоходство

Рост судоходства в Каспийском море ограничивает снижение уровня воды в этом озере, на эту проблему повлиять невозможно, но можно расчищать каналы и рыбоходы, считает глава Росморпорта Сергей Пылин. На совещании в Совете Федерации он сообщил, что в Волго-Каспийском судоходном канале имеются "лимитирующие" участки, общая протяженность которых 50 км. К концу этого года планируется обеспечить необходимую глубину на всей протяженности канала.

Участники совещания в СФ отметили, что дельта Каспия мельчает, за 20 лет она "ушла" на 20 км, уровень воды в озере упал почти на два метра, и эксперты говорят, что ситуация не изменится в лучшем случае до 2030 года.

При этом экономический потенциал у каспийских портов в Астраханской области огромен – сейчас портовые мощности региона используются только на 30%. За год грузооборот портов Астрахань и Оля вырос на 54%. В правительстве региона уточняют, что каждая тонна грузов, привлеченная для перевалки в порты Астраханской области, приносит дополнительные 60 руб. в региональный бюджет.

Росморречфлот оценивает мощность российских портов на Каспии (Астрахань, Оля, Махачкала) в 18,8 млн тонн. Рост грузооборота в целом по трем портам в этом году составит около 34%, в следующем году можно ожидать похожие цифры.

Теги: каспийское море, судоходство, грузооборот


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