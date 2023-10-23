На трассе "Первоуральск - Шаля" восстановили движение автомобилей

На трассе Екатеринбург - Шаля" с 18 по 55 км устранены все ограничения. Движение транспорта восстановлено, сообщают в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

Сегодня утром на участке ограничили движение для всех видов транспорта. Причиной тому стал недавно выпавший снег, из-за чего обстановка на дороге была опасна для водителей.

Напомним, что в случае возникновения проблем, водители могут обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по номерам: 112 или 02.