В Нижневартовске на ледовый городок потратят почти 13 миллионов рублей

Власти Нижневартовска потратят 12,9 млн руб. на строительство ледового городка, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, конкурс на обустройство новогоднего городка на площади нефтяников в Нижневартовске выиграла компания "Ермак" из Перми. Темой городка станут детские сказки Александра Пушкина, Ивана Крылова, Владимира Сутеева, Бориса Заходера и Сергея Михалкова. Подрядчик должен разместить не менее 23 ледяных композиций. Размер скульптур должен быть от 1,7 до пяти метров. Скульптуры должны быть оформлены подсветкой.

Со стороны улицы Омской появится композиция "С Новым 2024 годом". На ней должны разместить символ наступающего года - дракона. Также подрядчик должен установить фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Также в городке будут построены горки, лабиринт и чаши-ловушки.

Готов ледяной городок должен быть к 15 декабря.

Отметим, что в прошлом году Ледовый городок Нижневартовска прославился на всю страну. Его строил подрядчик без опыта подобной работы. Горожанам не понравилась Снегурочка, которую они из-за мощных пропорций и злого выражения лица, назвали "Снегуркой-халком". Также горожан напугали зайцы из льда и снега. В комментариях вартовчане предположили, что у них в городе проходит конкурс на "самого страшного зайца".

Представитель подрядчика "Проминвестэнерго" Игорь Важенин, которому общественники во время приемки высказали претензии на предмет несоответствия городка эскизам, ответил в стиле: "художники так видят". Впрочем, лицо Снегурочке сделали более добрым и приветливым, некоторые фигуры также были поправлены, а некоторые - подкрашены, после чего вартовчане стали жаловаться на краску, которая осталась на куртках детей.