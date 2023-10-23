На границе Азербайджана и Ирана два человека обстреляли пограничников

Госпогранслужба Азербайджана сообщила о задержании двух граждан Ирана, которым вменили стрельбу в азербайджанских пограничников.

В 0.10 зафиксирован переход нарушителями госграницы. Игнорируя законные требования пограничного наряда, "гости" открыли огонь из огнестрельного оружия, угрожая жизни пограничников и пытаясь уклониться от преследования. Пограничники задержали двух визитеров. Ими оказались житель Парсабадского района Джанали Самиулла оглу Ибрагимзаде 1986 г.р. и житель Гарминского района Фарзи Азим оглу Сиямак 2003 г.р.

У них изъяты более 9 кг 55 г наркотиков (5,435 кг героина, 3,62 кг метамфетамина), прибор ночного видения и пистолет марки "Beretta" (вместе с 11 патронами).