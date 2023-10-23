"Займитесь преступностью": Госдума попросила полицию не кошмарить проверками бизнес

Госдума призвала полицию не кошмарить бизнес проверками, а заниматься преступностью.

На парламентских слушаниях по развитию малого и среднего бизнеса председатель палаты Вячеслав Володин сказал в адрес МВД: "Займитесь преступностью, поддерживайте общественную безопасность. А что касается бизнеса, дайте им спокойно работать, то, что говорит президент, выполняйте его поручения и контролируйте эти сферы".

Правительство попросили ускорить внесение законопроекта, исключающего лишние проверки бизнеса органами внутренних дел. Госдума готова рассмотреть инициативу в приоритетном порядке.