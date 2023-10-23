Солдатам СВО поступили первые станции РЭБ от "ФОРЭС"

23 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК Свердловская область
Фото: скриншот видео, t.me/maksim_ivanon

Солдатам СВО поступили первые станции РЭБ от "ФОРЭС"

Военные в зоне СВО получили первые станции радиоэлектронной борьбы из новой партии, закупленные компанией "ФОРЭС". Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, новую технику накануне уже получила 55-я бригада

"Вид у РЭБов скромный, неприметный. Зато начинка – огонь. Отечественная разработка. Вражеских птиц "гасит" эффективно. И спасает жизни участников спецоперации. Прошедшим летом проверено и доказано в боевых условиях. Вместе победим!" - написал Иванов.

военные РФ со станциями радиоэлектронной борьбы от ФОРЭС(2023)|Фото: скриншот видео, t.me/maksim_ivanon

Напомним, в сентябре депутат также совместно с компанией "ФОРЭС" закупил четыре новых "мавика" для участников СВО. Ранее сообщалось, что среди контрактников и участников спецоперации собираются ввести подготовку операторов БПЛА.

В июле же стали известны объемы инвестиций в производство беспилотных летательных аппаратов в Свердловской области. Правда, изготавливать их начнут только через два года.

Теги: СВО, ФОРЭС, станции РЭБ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети