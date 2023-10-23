Солдатам СВО поступили первые станции РЭБ от "ФОРЭС"

Военные в зоне СВО получили первые станции радиоэлектронной борьбы из новой партии, закупленные компанией "ФОРЭС". Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, новую технику накануне уже получила 55-я бригада

"Вид у РЭБов скромный, неприметный. Зато начинка – огонь. Отечественная разработка. Вражеских птиц "гасит" эффективно. И спасает жизни участников спецоперации. Прошедшим летом проверено и доказано в боевых условиях. Вместе победим!" - написал Иванов.

Напомним, в сентябре депутат также совместно с компанией "ФОРЭС" закупил четыре новых "мавика" для участников СВО. Ранее сообщалось, что среди контрактников и участников спецоперации собираются ввести подготовку операторов БПЛА.

В июле же стали известны объемы инвестиций в производство беспилотных летательных аппаратов в Свердловской области. Правда, изготавливать их начнут только через два года.