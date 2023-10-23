23 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Устроил ДТП и заявил об угоне. В Серове водителя обвиняют в ложном доносе

Житель Серова предстанет перед судом за ложное заявление об угоне автомобиля. По версии следствия, местный житель решил таким образом избежать ответственности за устроенное на пьяную голову ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, ночью 6 сентября мужчина 1984 г.р. сел за руль своего "Форд Фокус" будучи пьяным. Разъезжая по улице Серова он не справился с управлением и повредил три припаркованных авто на одной из стоянок возле дома № 1 по ул. Нахабина. В этот момент он заметил приближающийся к нему полицейский автомобиль и оперативно покинув салон своей машины, направился к инспектору ДПС.

Полицейскому серовчанин рассказал, что был дома и услышал сигнализацию. Выбежав на парковку он заметил, что его машина с еще тремя припаркованными были повреждены "неизвестным угонщиком". При этом сам он за руль садиться не планировал, ведь был пьян.

Инспектор предупредил мужчину об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, однако тот продолжал настаивать на своем. После была организована проверка по сообщению об угоне, в которой были неоправданно задействованы силы и средства МО МВД России "Серовский", чем осуществлено воспрепятствование нормальному функционированию работы правоохранительных органов.

В отношении жителя Серова было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления. Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

Теги: донос, ДТП, угон, Серов


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