23 Октября 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

СК проверит руководство школы под Хабаровском из-за видео с избиением детей

Следственный комитет проводит проверку руководства школы №16 поселка Заветы Ильича под Хабаровском после публикации видео, на которых учеников унижают и избивают. Об этом сообщает РИА Новости.

Следователи намерены выяснить, была ли допущена халатность должностными лицами учебного заведения.

В середине октября в Сети появилось видео, на котором ученик 3-го класса жестоко избил одноклассника. Кроме того, была обнародована еще одна видеозапись, где несколько девочек старшей школы заставили ученицу 4-го класса встать на колени и извиняться на камеру.

Ранее в Пермском крае было возбуждено уголовное дело на школьниц, толпой избивших сверстницу. 25 августа в селе Ишимово девушки избили 14-летнюю школьницу. Издевательства снимали на видео, которое потом показали знакомым. Свой поступок зачинщица драки объясняла, что ей просто "стало скучно".

Теги: школа, дети, избиение, хабаровск


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