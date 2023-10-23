Старший следователь из Екатеринбурга Алибек Шуткараев погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб старший следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга Алибек Дюсингалиевич Шуткараев. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Следователю было всего 32 года.

В свою должность он вступил в августе 2022 года. До этого длительное время был прикомандирован к Главному следственному управлению СК РФ. Принимал участие в расследовании уголовных дел о должностных и коррупционных преступлениях, а также в сфере экономики. По словам коллег, он был справедливым, исполнительным и ответственным сотрудником, которого уважали в коллективе.

В июле этого года Алибек Шуткараев заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на службу в зону СВО в составе подразделения Воздушно-десантных войск. Он был посмертно награжден орденом Мужества за проявленные в бою доблесть и отвагу.

"Память о поступках и делах Алибека Дюсингалиевича Шуткараева навсегда останется в сердцах его близких, друзей и коллег! Сотрудники ведомства окажут всестороннюю поддержку отцу погибшего офицера", - добавили в СКР.