В Сургуте мужчина преследовал школьницу и зашел за ней в подъезд

В Сургуте задержан мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении школьницы. В минувшие выходные в родительских и домовых чатах 25 микрорайона появилась информация о мужчине, который якобы преследовал девочку и зашел за ней в подъезд дома по ул. Геологическая, передает корреспондент Накануне.RU.

Педофила якобы спугнул отец девочки, который вышел на ее крики.

По данным регионального управления СКР, по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело. С участием мужчины проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.