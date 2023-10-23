23 Октября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Чайковском вспышка норовирусной инфекции. Заболели 12 школьников

В Чайковском с 23 октября и "до особого распоряжения" перевели на дистанционное обучение учащихся школы №11. Причиной стала вспышка норовируса. Инфекцию подхватили 12 учеников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, "выявлены неединичные случаи заболевания норовирусной инфекцией". Управление начало санитарно-эпидемиологическое расследование.

В пищеблоке образовательного учреждения отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья. За всеми учащимися установлено медицинское наблюдение.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Для того, чтобы не заболеть, в ведомстве рекомендуют тщательно соблюдать правила личной гигиены, мыть руки, а также овощи и фрукты. Не покупать продукты питания в местах, не предназначенных для торговли.

Теги: дистант, норовирус, Роспотребнадзор


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