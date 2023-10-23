23 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Российские банки выступили против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

Банки выступили против законопроекта, рассматриваемый Госдумой, согласно которому силовые структуры смогут получать доступ к информации кредитных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР).

В письме ассоциации, в которую входят крупнейшие банки, говорится, что эта инициатива противоречит закону об охране тайны, антиотмывочному закону и другим, и приведет к нарушению конституционных прав россиян.

Законопроект был внесен в Госдуму в августе. Он предполагает, что Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных. Также ряд ведомств сможет удаленно удалять и редактировать сведения о своих сотрудниках.

По данным издания, банки предложили альтернативный механизм для получения и изменения данных в интересах спецслужб. В Госдуме пообещали, что позицию АБР рассмотрят.

Теги: банки, силовики, доступ к данным клиентов


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