Российские банки выступили против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

Банки выступили против законопроекта, рассматриваемый Госдумой, согласно которому силовые структуры смогут получать доступ к информации кредитных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР).

В письме ассоциации, в которую входят крупнейшие банки, говорится, что эта инициатива противоречит закону об охране тайны, антиотмывочному закону и другим, и приведет к нарушению конституционных прав россиян.

Законопроект был внесен в Госдуму в августе. Он предполагает, что Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных. Также ряд ведомств сможет удаленно удалять и редактировать сведения о своих сотрудниках.

По данным издания, банки предложили альтернативный механизм для получения и изменения данных в интересах спецслужб. В Госдуме пообещали, что позицию АБР рассмотрят.