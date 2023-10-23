23 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

На заправках "Лукойл" в Свердловской области возник дефицит бензина

На части АЗС "Лукойл" в Свердловской области пропал бензин. Водители уральских городов не могут найти на заправках АИ-92, АИ-95, АИ-100.

Как сообщили Накануне.RU на горячей линии "Лукойла", масштаб "трагедии" гораздо шире — перебои с поставками наблюдаются и в других российских регионах, и Свердловская область не стала исключением. Когда именно устранят проблему и в чем заключается причина, оператор сообщить не смог.

Напомним, в сентябре Правительство РФ ввело запрет на экспорт нефтепродуктов из России, чтобы сдержать рост цен на бензин и дизель и устранить дефицит топлива на заправках. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков при этом заявил, что заградительные пошлины на экспорт только усугубят дефицит топлива в стране, так как из-за значительного роста платежей в бюджет снизится эффективность нефтеперерабатывающих заводов, что приведёт к падению объёмов переработки. По мнению экономиста Михаила Делягина, все это - извращенная логика нашего топливного рынка.

Теги: Лукойл, топливо, бензин, поставки


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