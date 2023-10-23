"Уральским авиалиниям" увеличили количество рейсов из Екатеринбурга на Хайнань

Количество рейсов компании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга до китайского острова Хайнань увеличилось до двух раз в неделю. Соответствующий приказ выпустило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Согласно документу, авиакомпания сможет осуществлять рейсы дважды в неделю из аэропорта "Кольцово" до аэропорта города "Санья". При этом, в расписании аэропорта уральской столицы рейсов по данному направлению пока нет.

Напомним, о возобновлении авиасообщения между Екатеринбургом и островом Хайнань еще в августе сообщал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев во время пресс-конференции. о его словам,

"Авиарейсы на остров Хайнань позволят избежать повышения цен на другие направления от партнеров из Средней Азии за счет конкуренции. Цель в 2023 году вернуть 30% от допандемийного объема",— заявлял ранее Мальцев.