Потепления больше не будет: Екатеринбургу пообещали заморозки и снег

На Средний Урал идут продолжительные заморозки. Потепления больше не ожидается.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 23 и 24 октября воздух будет прогреваться до плюс 1-3 градусов. 25 октября в светлое время суток ожидается около нуля. В понедельник, вторник и в ночь на среду прогнозируют снег с дождем, затем осадки прекратятся.

Во второй половине недели, по предварительным данным, воздух продолжит остывать. В Екатеринбурге установятся круглосуточные отрицательные температуры.

Возвращения теплой погоды в нынешнем году синоптики больше не ожидают.