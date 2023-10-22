Операция в секторе Газа может продлиться до трех месяцев – Минобороны Израиля

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция в секторе Газа может занять до трех месяцев, по ее итогам ХАМАС должен быть уничтожен.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил что Израиль не сможет вернуться к статус-кво в отношениях с сектором Газа.

"Думаю, мы понимаем две вещи: мы не можем вернуться к статус-кво, они не могут вернуться к статус-кво, при котором движение ХАМАС будет в состоянии повторить то, что оно сделало. Необходимо найти что-то новое", - заявил Блинкен в интервью NBC. Госсекретарь добавил, что Израиль, по его данным, не собирается аннексировать Газу или брать ее под свой контроль.