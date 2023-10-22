Над Херсонской областью сбили три ракеты, летевшие в сторону Крыма

Над Херсонской областью сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.

"Над Геническим муниципальным округом Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбиты три вражеских ракеты, летевших на Крым. Провокация террористов киевского режима сорвана", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее в Севастополе объявлялась воздушная тревога, губернатор города Михаил Развожаев сообщал о дымовой завесе: "Если увидите дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно".

Также днем сообщалось о временной приостановке движения по Крымскому мосту.