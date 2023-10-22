22 Октября 2023
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Фото: t.me/neverovsi / Сергей Неверов

Скончался экс-депутат Госдумы Адриан Пузановский

21 октября скончался экс-депутат Госдумы Адриан Пузановский, о его смерти сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер нижней палаты российского парламента Сергей Неверов.

"Депутат первых трех созывов Государственной Думы. Мы вместе работали в "Народном депутате", он представлял интересы жителей Костромской области.  Яркий, отзывчивый человек. Светлая память!" – написал Неверов.

Пузановский родился и вырос в Молдове. В 1965 году окончил Кишинёвский госуниверситет имени В. И. Ленина. Доктор экономических наук, профессор. Занимался преподавательской деятельностью. С 1982 года в Костромском СХИ. Депутат ГД РФ I—III созывов от Костромского одномандатного округа. В первый созыв избран от движения "Достоинство и милосердие", во второй созыв — от Аграрной партии, в третьем был членом группы "Народный депутат".

Теги: адриан пузановский, биография, госдума


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