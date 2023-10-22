С начала года от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек

За девять месяцев с начала 2023 года из российского гражданства вышли 4,4 тыс. человек. Изменение по сравнению с прошлым годом незначительное – рост на 100 заявлений.

При этом за то же время российское гражданство за рубежом получили 15,1 тыс. человек, передает РИА Новости со ссылкой на директора консульского департамента МИД РФ Алексея Климова. По его словам, большинство новых россиян – дети, рожденные в смешанных браках.

По данным МВД, чаще всего российское гражданство получают украинцы – на них приходится 43% от общего числа. На втором месте граждане Таджикистана.